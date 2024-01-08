Bu karar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siyasi partiler artık bunu yapamayacak!

YSK, 2024 seçimleri için alınan yeni kararları geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Buna göre siyasi partilerin propaganda amacıyla vatandaşın telefonlarına görüntülü, sesli ve yazılı mesaj göndermesi suç sayılacak.Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı, ve görüntülü propaganda yapabilecek.Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ve sabit numaralarına yazılı, sözlü ve görüntülü mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak.Ancak siyasi partiler kendi üyelerine yazılı, sözlü ve görüntülü mesaj gönderebilecek. 21 Mart ile 30 Mart saat 18.00 tarihlerinde kamuoyu araştırmaları ve anketleri yoluyla bir siyasi partinin adında veya bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyebilecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.