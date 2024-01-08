Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı! Ses fişeğiyle taciz etti tehditler yağdırdı: Seni Bergen gibi yaparım!

Vahşetin adresi Ankara'ydı. Emre Ö. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine kabusu yaşattı. Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, kendisinden korkup kaçmak isteyen 23 yaşındaki Kader Ö'yü saçından tutarak ara sokaktaki 2 aracın arasına aldı. Genç kadını darp edip 'Seni öldürürüm' diyerek tehditler yağdırdı.Boşanma aşamasında olduğu eşine işkence eden koca, yanında getirdiği ses fişeğini genç kadının göğsüne koyarak cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadının kollarına ve bacaklarına kesikler attı.'Seni Bergen gibi yapacağım' diye bağıran Emre Ö'den kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader Ö., tedavisinin ardından eşinden şikayetçi oldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emre Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Genç kadına dehşeti yaşatan koca ifadesinde, Kader Ö. ile olay gününde telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine eşinin yaşadığı eve gittiğini ve araç içinde konuştuklarını, bu sırada cam kırıklarını toplamak için elini gömleğinin içine soktuğunda elinde ve üzerinde kesik olup olmadığını anlamak için Kader Ö'nün eşofmanını çıkardığını öne sürdü.Başsavcılık, Emre Ö. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından 23 yıla kadar, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırladı.İddianamede, Emre Ö'nün savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, Kader Ö'nün kaçmasını engellemek amacıyla saçından tutup 2 aracın arasına sürükleyerek cinsel amaçla alıkoyduğu, kimsenin görmeyeceğinden emin olduktan sonra eylemine devam ettiği kaydedildi.İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kader Ö.'nün vücudunda geniş kesiler bulunduğu, göğsünde ve sırtında darp izlerine ait morluklara rastlandığı kaydedildi.