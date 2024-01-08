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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kazanarak 7.774,14 puana çıktı.

Ekleme: 8.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 8.01.2024 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,4 puan artışla 7.774,14 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,84, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak 'Yatırımcı Günleri' toplantılarının takip edileceğini söyledi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra TCMB'nin 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısı da yakından izlenecek.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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