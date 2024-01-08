Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Ocak 2024 tarihinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önleme amacıyla yapılan operasyonda, Genç ilçesinde faaliyet gösteren V.B. ve B.K. isimli şüpheli şahısların 2 kilogram 720 gram, K.B. isimli diğer şüpheli şahsın ise 51 gram esrar maddesi ile yakalandığı belirtildi. Olay ile ilgili V.B., B.K ve K.B. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir' denildi.