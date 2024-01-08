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Biden'a anketlerde şok üstüne şok: Üçte bir oranında destek çıktı

ABD'de 2024 Başkanlık yarışı için ön seçimlerin başlamasına yaklaşık bir hafta kala ABD Başkanı Biden anketlerde şok üstüne şok yaşıyor. Ülkede açıklanan son ankete göre, Amerikalı seçmenlerin Biden'ın sınır politikalarını sadece yaklaşık üçte bir oranında destek verdiği ortaya çıktı. Biden'ın, sınır güvenliği konusunda aldığı onayın, kurumun bugüne kadar yaptığı anketlerdeki en düşük rakam olduğu ifade edildi.

Biden'a anketlerde şok üstüne şok: Üçte bir oranında destek çıktı
Ekleme: 8.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 8.01.2024 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Biden'a anketlerde şok üstüne şok: Üçte bir oranında destek çıktı
Amerikan kanalı CBS tarafından 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan ankette Amerikalı seçmenler, Joe Biden'ın Meksika sınırında düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı politikalarını doğru bulup bulmadıkları sorusuna yüzde 32 'evet', yüzde 68 'hayır' cevabı verdi.

Biden'ın, sınır güvenliği konusunda aldığı onayın, kurumun bugüne kadar yaptığı anketlerdeki en düşük rakam olduğu ifade edildi.
Ankete katılanlar aynı konuda Kongre'deki Cumhuriyetçileri de sadece yüzde 35 oranında onaylarken, yüzde 65'lik kesim Cumhuriyetçi Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ülke sınırında yaşanan soruna yaklaşımını doğru bulmadığını belirtti.

Anket sorularına cevap veren ABD'li seçmenlerin yüzde 45'i, ülkenin Meksika sınırında yaşanan düzensiz göçmen sorununun 'kriz boyutunda' olduğu, yüzde 63'ü sınırdan girişlerin 'daha da zorlaştırılması gerektiği' görüşünü dile getirdi.

Ayrıca ABD'lilerin yüzde 40'ı yaşadıkları bölgede göçmenlerin 'arttığını', yüzde 25'i 'aynı kaldığı veya azaldığını' kaydederken, yüzde 35'lik kesim ise arttığını veya azaldığını fark etmediklerini' bildirdi.

Düzensiz göçmenlerin ülkenin güney eyaletlerinden kuzey bölgelere gönderilmesini ABD'li genel seçmenin yüzde 43'ü 'doğru' yüzde 57'si ise 'yanlış' buldu. Bu oran partilere göre ele alındığında, Demokratların yüzde 66'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 47'si söz konusu göçmenlerin ülkenin kuzeyine

gönderilmesine karşı olduklarını beyan etti.
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