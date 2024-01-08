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Bank of America'dan Türkiye açıklaması: 'Çok hevesliyiz'

Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi.

Ekleme: 8.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 8.01.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Bank of America (BofA), Türk bankalarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

BofA, analizinde, 'Son dönemdeki etkileşimlerin yoğunluğu bize 2013 öncesini hatırlatıyor. Yoğun pozisyon alma, tek haneli oranlar ve yatırım yapılabilir not beklentisi yılları. Bu kez tetikleyiciler düşük pozisyonlama ve enflasyon, faizler ve bankaların reel getirileri için 'normalleşme' görünümü. Sadece uzun vadeli fonlar derin bir dalış yapıyor. Son dönemdeki etkileşimler, önceki yılların aksine sadece uzun vadeli yatırımcıların hakimiyetinde gerçekleşti. Çoğu, bir süredir Türkiye üzerine çalışma yapmadıklarını, ancak şimdi yakından takip ettiklerini vurguluyor. Ortak görüş, Türkiye'nin 'normalleşme' temasına en iyi bankaların maruz kalacağı yönünde' dedi.

Özel bankaların toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2010'daki yüzde 11 seviyesinden yüzde 3'e gerilediğini belirten BofA, 'Benzer şekilde, makro dalgalanmalar, devlet bankalarının artan katılımı ve azalan reel getiriler nedeniyle en büyük bankaların GSYH'ye oranı gelişmekte olan ülkelerdeki en düşük seviyeler arasında kalmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, kredi penetrasyonu, LtD ve karşılık ayırma son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiştir. Bu da sıkılaştırma sonrası dönem için iyi bir başlangıç noktasıdır' değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL BANKALAR İÇİN 'AL' TAVSİYESİ

'Biz özel bankaların uzun vadeli CoE'lerin üzerinde RoE'ler sağlayabileceğini savunuyoruz. Evet, bu yakın değil ama piyasalar ileriye bakıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ve sabit gelir piyasasında toparlanma hızlı oldu. Hisse senetlerinin de bunu takip etmesi muhtemel' ifadelerini de kullanan BofA, Akbank, Garanti, İş Bankası ve YKB için 'AL' tavsiyesi verdi.
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