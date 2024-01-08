Bakan Kacır: Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli otomobil markası Togg'un paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor' dedi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, 'Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor' dedi.