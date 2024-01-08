Bakan Bayraktar açıkladı: 46 milyar dolar tasarruf sağlanacak

Ankara'da 'Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı' lansmanında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022'de Türkiye'nin enerji yoğunluğunun rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştüğünü bildirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjıde arz güvenlığını güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir enerji verimliliği hareketi başlatıyoruz. Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında daha ileriye taşımak amacıyla, Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz' dedi.Öte yandan Bakan Bayraktar, 'Yapacağımız yatırımlarla 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız' ifadelerini de kullandı.Ayrıntılar geliyor...