Antalya'da yolcuların korku dolu anları: Halk otobüsü hafif ticari araca çarptı!

Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde, 58 yaşındaki Abdülkadir Koşu idaresindeki halk otobüsü ile İsmail Kondu idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hafif ticari araçtaki sürücü sıkıştı.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile şoför, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralı şoför ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otobüste ise yaralanan olmadı. Polis ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.Halk otobüsü şoförü Abdülkadir Koşu, ”Sağ şeritten geliyordum, Kepez kent meydanından ilerleyen hafif ticari aracın şoförü yola çıktı. Onu görür görmez kendimi sola attım ama kaza oldu, yapacak bir yok.” dedi.Kaza anıysa halk otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde giden halk otobüsünün önüne bir anda hafif ticari aracın çıkması ve çarpışmanın şiddetiyle otobüsün içerisindeki yolcuların panik anları yer aldı.