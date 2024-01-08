AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da! Sabah namazı sonrası çorba dağıttı...

Türkiye'de yerel seçim süreci işliyor...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.İstanbul'un merakla beklenen adayı ise Murat Kurum oldu.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüp Sultan Camii'ndeki sabah namazı sonrasında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, 'Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz. Ulaşım çilesini bitireceğiz.' cümlelerini aktardı.Kurum'un açıklamalarından geri kalanlar;Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese sarılacağız, 16 milyonun kardeşi olacağız. İstanbul'un kaybolan 5 yılını çok çalışarak çok üreterek, tüm ekibimizle mücadele ederek hızlı bir şekilde yürüteceğiz.