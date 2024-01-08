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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a tepki yağdı! İsrail’i kınamaya yeltenmedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu. İsrail saldırılarında ölen Al Jazeera muhabiri Dahduh'un oğlunun öldürülmesinden "üzgün" olduğunu söyleyen Blinken, İsrail saldırısını ise kınamadı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a tepki yağdı! İsrail’i kınamaya yeltenmedi
Ekleme: 8.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 8.01.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a tepki yağdı! İsrail’i kınamaya yeltenmedi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza'nın İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Doha News haber sitesine göre Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesini 'hayal edilemez bir trajedi' olarak nitelendirdi.

Toplantıda, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un gazeteci oğlu Hamza'nın öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine Blinken, saldırıyı kınayan veya İsrail'den hesap soran bir ifade kullanmazken 'kayıptan dolayı üzgün' olduğunu söylemekle yetindi.

Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un daha önce de eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden pek çok kişiyi kaybettiğine işaret eden Blinken, şunları kaydetti: 'Ben de bir ebeveynim. Bir kez değil iki kez yaşadığı dehşeti hayal bile edemiyorum. Bu hayal bile edilemeyecek bir trajedi.' Geçen ekim ayında Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden pek çok kişiyi kaydeden Dahduh, dün de kendisi gibi gazeteci olan ilk çocuğu Hamza'yı kaybetmenin acısını yaşadı.

İsrail uçaklarının Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.

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