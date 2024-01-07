Murat Kurum, sosyal medya hesabında biyografisini değiştirdi

Türkiye, yerel seçimler için geri sayıma başladı...Milyonlarca vatandaş 31 Mart 2024 tarihinde belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek.AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hayırlı olsun' sözleriyle Murat Kurum'un adaylığını ilan etti.Kurum, adaylığının resmileşmesinin ardından X sosyal medya hesabında profilini güncelledi.'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'Profilinin kapak fotoğrafında 'Şimdi İstanbul Sadece İstanbul' yazılı bir görsel ekleyen Kurum, profil biyografisine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' yazdı.