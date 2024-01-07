Mersin'de 7 aylık hamile eşine acımadı... Satırla öldürdü!

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı...Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da 45 yaşındaki M.B. isimli şahıs, 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer ile tartışmaya başladı.İkili arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken M.B., eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü.Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı.Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi.20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.