İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle rögar kapakları taştı, yollar göle döndü, fırtına ise çoğu pazar yerini yerle bir etti.

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarıları art arda gelmeye devam ediyor.Hava şartlarının olumsuz etkilendiği illerden biri de İzmir oldu.Bölge için yapılan uyarıların ardından kent merkezinde ve ilçelerde sağanak yağış ile fırtına etkisini gösterdi.Her yağmur sonrası alışılan manzaraların ortaya çıktığı kentte, sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü, vatandaşlar ise trafikte zor anlar yaşadı.Kentte kurulan pazar yerleri de fırtınadan nasibini aldı.Esnafa ait şemsiyeler uçtu, pazar yerlerinde su birikintileri oluştu.Öte yandan, sağanak ve fırtınanın yanı sıra Karabağlar ilçesinde kısa süreli dolu yağışı gözlenirken, Bornova ilçesinde bulunan bir derenin ise su seviyesinde yükseliş meydana geldiği bildirildi.