İBB adaylığının ilanından sonra Murat Kurum'dan ilk açıklama

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapıyor.Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:Kutlu yolculuğun ilk adımını attık. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. İstanbul'a aday olmak büyük bir sorumluluk. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum adaylığı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.Kurum paylaşımında, 'İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul...' ifadelerine yer verdi.İşte Kurum'un paylaşımı: