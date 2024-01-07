AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 28'i bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.