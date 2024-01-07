AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi
Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 28'i bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin startını bugün veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarını bugün açıklayacak.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlece tanıtım toplantısında, 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 aday açıklanacak. Açıklanacak adaylar arasında, merakla beklenen İstanbul adayı da olacak. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.
Açıklanacak 12 Büyükşehir şu şekilde:
İstanbul,
Muğla,
Kocaeli,
Erzurum,
Eskişehir,
Balıkesir,
Bursa,
Aydın,
Samsun,
Mardin,
Denizli
Ordu
BÜYÜKŞEHİRLER DIŞINDAKİ 16 İL İSE ŞUNLAR:
Artvin, Bayburt,Giresun, Elazığ,Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova ve Isparta