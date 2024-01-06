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Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekleme: 6.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 6.01.2024 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'sinde Anayasa'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacağı hatırlatıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen 'seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ile diğer malzeme desteği verilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

'Gereken tüm önlemler alınacak'

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

Bu itibarla 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı ve toneri, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
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