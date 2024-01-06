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Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

Ekleme: 6.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 6.01.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldüMeksika'nın Coahuila eyaletinde Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.

Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.


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