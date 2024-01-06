Diyarbakır'da bakımdan çıkan otomobil, test sürüşünde alev aldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, saat 15.30 civarında sürücüsü belirlenemeyen 46 EH 437 plakalı araç, rutin bakım için 3. Sanayi Sitesi'ne bırakıldı.Araç bakımı tamamlandıktan sonra, sanayi ustası test sürüşü için caddeye çıktı. Ancak bu sırada aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve aracı söndürdü. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni üzerinde yapılan araştırmalar devam ediyor.