CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı

CHP içindeki 'Değişimciler'in adayı olarak girdiği genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel, partilileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kurultay'da ön seçim sözü veren Özgür Özel, seçimi kazandıktan sonra söylem değişikliğine gitti. Önce ön seçimin "her bölge için doğru bir uygulama olmadığını" savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi. Birçok noktada ön seçimin "pas" geçilmesi, örgütlerdeki öfkeyi artırdı.

Kılıçdaroğlu muhaliflerinin adayı olarak 5 Kasım 2023 tarihinde genel başkan seçilen Özel, partideki 'değişim' umutlarını boşa çıkardı. Özel ile CHP'nin yeniden Atatürkçü çizgiye döneceğini inanan partililer ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Kurultayda ön seçim sözü verip örgütlerden büyük destek gören Özel, koltuğa oturduktan sonra ise söylem değişikliğine gitti. Önce ön seçimin 'her bölge için doğru bir uygulama olmadığını' savunan Özel, son dönemde birçok belediye başkan adayını ise genel merkezin iradesiyle belirledi.Ordu, Çanakkale ve Denizli başta olmak üzere birçok noktada ön seçimin 'pas' geçilmesi, örgütlerdeki öfkeyi artırdı.Ön seçim konusunda olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun diğer politikalarını da 'kopyala-yapıştır' modeliyle benimsemeye devam eden Özel, bu süreçte bir yandan Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamladı, bir yandan da TSK'ya ağır iftiralar atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu savundu.Teröre yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum uygulamalarından rahatsızlığını tıpkı Kılıçdaroğlu gibi her fırsatta dile getiren Özel, DEM Parti ile de iş birliği yapabilmek için her türlü adımı atmaktan geri durmadı. Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bir diğer ortak noktası da, Osman Kavala'nın 'avukatlığını' yapmak oldu.Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmeye devam eden Özel, son olarak Ankara Anadolu Meydanı'nda, 14 Ocak Pazar günü adalet mitingi düzenlemeye karar verdi. Genel başkanlık koltuğuna oturur oturmaz vatandaşı sokağa davet ederek tepki çeken Özel, miting kararıyla da bir kez daha selefini hatırlattı.Kemal Kılıçdaroğlu da 2017 yılında adalet yürüyüşü başlatmış, 25 günlük yürüyüşün ardından miting düzenlemişti.