Akşener'e büyük şok! İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor: İnanmadığım ekiple yol yürümem

Bursa'da 25 yıldır Mimarlık yapan ve 2 yıl önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine partiye katılan Seçil Bulcan Ürküt, geçtiğimiz ay Mudanya ilçesi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştı. Ürküt, parti içinde liyakatin önemsenmediğini belirterek geçtiğimiz hafta partisinden istifa etmişti.Bu istifanın yankıları sürerken, yine partinin önemli isimlerinden biri olan ve Mudanya ilçe Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayan Erkan Can da partiden istifa ettiğini duyurdu.İyi Partili Erkan Can yaptığı açıklamada, 'Eğer aday olsam çok sıkıntılı bir süreç olacaktı. İYİ Parti'yi sıkıntılı günler bekliyor önümüzdeki süreçte. Siyaset ekiple yapılır. Bu ekiple sonuç alacağımıza inanmıyorum' dedi.Öte yandan İyi Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. İyi Parti Konak Belediye Konak Belediye Meclisi üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu Meclis Başkanlığına istifa dilekçesini sundu.Ardından istifası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bostancıoğlu, 'Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm.' İfadelerine yer verdi.Açıklamasında İyi Parti'te İzmir Konak ilçe kurucusu olarak yola çıktığını hatırlatan Bostancıoğlu: 'İyi Parti Konak İlçenin kuruluşundan bu yana birçok görevde bulundum. Üç kuşak İzmirli bir kadın olarak İzmir'in 'Kalbi' olan Konak'ta Meclis üyesi görevimi yaklaşık 5 yıldır özellikle alanım olan Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atarak sürdürdüm. Amacım her zaman ülkeme, doğduğum, büyüdüğüm ve yaşamımı sürdürdüğüm İzmir'e ve İzmirli hemşehrililerime en iyi hizmeti ve desteği sağlayabilmektir. Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm.' dedi.Geçtiğimiz aylarda da İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisindeki grup Başkan Vekili Kemal Sevinç yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurmuş, bundan böyle bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceğini açıklamıştı.