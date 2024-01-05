Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikten sonra yeni yıulla birlikte belirlenen yeni vergi oranları akaryakıtta fiyatları etkiledi.Bu kapsamda küresel etkiler ve vergilerle birlikte zamlar pompaya art arda geldi.Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25.6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG'de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu.Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi.Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde uygunlanmaya başlandı.Ankara'da benzin 37,47 lira, motorin 39,24 liraİstanbul'da benzin 36,79 lira, motorin ise 38,95 lira oldu.İzmir'de benzin 37,65, motorin 39,86 lira oldu.İstanbul'da LPG 19,90 lira, Ankara'da 19,50 liraİzmir LPG litre fiyatı 19,27