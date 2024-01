Vedat Işıkhan: Yaşlılık sigortasını hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Konfederasyonunca düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiç bir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.Vedat Işıkhan, deprem bölgesinde sadece konut yaparak değil istihdamı da sürdürmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şehir buluşmalarında da yereldeki ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getirdi.Ara elaman sorununa değinen Işıkhan, ana mesleklerde önemli başarılar elde edildiğini ancak ara elemanda mesleki yeterlilik konusunda sorunların sürdüğünü şu sözlerle dile getirdi:Yatırımda Türkiye’nin öncü girişimlerini biz gerçekleştirmek zorundayız. Yeni reformlar gerçekleştirmeliyiz. Değişime ayak uydurmak zorundayız.Gelecekte tüketici grupları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşam içinde daha aktif rol oynamalarını sağlamak zorundayız.İstihdamı artıracağız. 5 milyon istihdam sözümüz var. İşverenlerimizin çok büyük desteği var. İşçimizin her türlü sorunu çözme noktasında 7 aylık sürecinde sorunları çözme gayreti içinde oldum. Sorunları çözme noktasında iş birliği içinde olduk. Sorunları çözmemiz ve yenilerine hazırlıklı olmamız lazım.