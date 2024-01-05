Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevziler ve komuta kontrol merkezi çıktı.Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ilk savaş mevzilerinin kalıntıları, 2020 yılında Antalya Hayvanat Bahçesi'nde çalışan bir görevli tarafından fark edildi.Görevlinin durumu tanıdığı bir emekli albaya iletmesi üzerine Antalya'da yaşayan emekli öğretmen albay Dr. Albay Suat Akgül detayları anlattı.Akgül, 'Mevzilerle ve siperlerle ilgili tecrübem olduğu için beni buldular. Ben de burada değerlendirmeler yaptım. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nden emekli albaylarla inceleme yaptık. Bunların Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperler olduğunu tespit ettik.Bu; Antalya'da, hatta Akdeniz kıyısında bu şekilde büyük, geniş ve korunaklı siperlerin olması bir ilktir ve önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış canlı siperlerdir' dedi.'Bozulmadan muhafaza edilmiş' Suat Akgül, açıklamasında, 'Mevzilerin 2 kilometre civarında genişliği olduğunu düşünüyoruz. Ancak şu an inceleme yapabildiğimiz alan 250 metre civarında. Buranın doğal yapısı biraz taşlık kayalık olduğu için daha zor yapılmıştır. Onun avantajını bugün görebiliyoruz. Bugüne kadar canlı bir şekilde bozulmadan muhafaza edilmiştir' diye konuştu.Savaş mevzilerinin yanı sıra bölgede komuta kontrol merkezinin de keşfedildiğini açıklayan Akgül, 'Çevresinde komuta kontrol merkezi, komuta idare merkezi ve aynı zamanda gözetleme merkezi var. Makineli tüfek nişancısının, sahra topunun mevzilendiği yerler var.Buralarda hem yol irtibat noktaları hem de gözetlemek için gözetleme mevzileri oluşturulmuş. Sadece siperlerin olduğu yer değil, aynı zamanda askeri birliğimizin de konuşlandığı yer. Anlıyoruz ki Milli Mücadele döneminde burada da bir askeri birlik muhafaza edilmiş. Antalya'nın bir şekilde işgali ve bölgede bir muharebe olması düşünülerek burada da bir askeri yapılanma oluşturulmuş' dedi.'Antalya kıyıları rahatlıkla görülüyor' Burdur-Antalya yolu Kepezüstü'ne konuşlandırılan Kontrol Komuta Gözlem Merkezi'nin Antalya'nın her yerini görebilecek bir noktaya yapıldığına dikkati çeken Akgül, 'Herhangi bir gemi Antalya kıyılarına geldiğinde dürbünle rahatlıkla görülebilecek bir mevkide.Burdur-Antalya yolu karşısında da siperler olduğunu biliyoruz. Buradaki siperlerin ve askeri yapılanmanın birinci amacı kıyı güvenliğini, ikinci amacı ise yol güvenliğini sağlamaktır' ifadelerini kullandı.'Bu keşif bir ilk' Mevziler ve 'Komuta Kontrol Merkezi'nin ilk kez keşfinin hem Antalya, hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle konuştu...'Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperlerin Çanakkale'de, Sakarya'da olduğunu biliyoruz. Antalya Bölgesi'nde Birinci Dünya Harbi'nden ve Milli Mücadele döneminden kaldığını bilmiyorduk. Burada bunu tespit etmiş olduk.Bu alanın canlandırılarak, görsel desteklerle öğrencilere ve gelecek nesillere, turistlere görülebilecek bir hale getirilmesi istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Antalya Valiliği'nin, il kurum ve kuruluşlarının ilgisini bekliyoruz.