  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Ekleme: 5.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 5.01.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, 'Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, 'Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor.' ifadesini kullanmıştı.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

UZAY MİSYONUNA ÖZEL HATIRA PULU

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek
CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: 'Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın'
7 ilde eş zamanlı KAFES-29 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi
Soykırımcı siyonist İsrail için hesap vakti! Halka açık ve internetten yayınlanacak
Memur zammı sonrası sosyal destekler de arttı! Kıdem tazminatında tavan 35 bin lirayı geçti
Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!