  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

İstanbul Kadıköy'de bir şüpheli, içinde 10 tane öğrenci olan okul servisini kaçırdı. Öğrencileri ve hostesi indirdikten sonra aracı Pendik yakınlarında terk ederek kaçtı! Şoke eden olay üzerine soruşturma başlatıldı. Aracın kaçırılma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Öğrencilere 8 dakika boyunca kabusu yaşatan şüpheli ise yakalandı!

Ekleme: 5.01.2024 - 09:11 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!
Şoke eden olay dün sabah 07.00'da İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı bir sitenin önündenTürkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı! öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli bir süre sonra servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

İŞTE SANİYE SANİYE KAÇIRILMA ANI!
Okul servisinin kaçırıldığı ve servisi kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



ŞOFÖR LASTİĞE BAKMAK İÇİN İNİNCE...

Sokaktaki sitenin görevlisi Ahmet Tuğ 'Okul servisinin yanında duruyor, lastik patlak diyor. Şoför lastiğe bakmak için iniyor. Şüpheli de içindeki öğrencilerle birlikte aracı kaçırıyor. Bir süre gittikten sonra öğrenci ve hostesi indirip araçla birlikte gidiyor' dedi.

ÖĞRENCİLERİ VE HOSTESİ İNDİRİP KAÇTI!

Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu 'Bu apartmanın görevlisiyim burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı 'diye konuştu.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

'ÇALINTI DEDİLER...'

Pendik'te servis aracının park edildiği mahallenin sakini Hasan Yıldırım, 'Sabah 8'i çeyrek geçe geldiğimde orada minibüs duruyordu. Çalıntı dediler. İçinde çocukların kulaklıkları, oyuncakları vardı. Park lambaları yanıyordu. Polisler orayı kapatmıştı. Arabayı kaçırmışlar. Binaların oraya şerit çekiyorlardı' dedi.

ÇOK BÜYÜK PANİK YAŞADIK

Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, 'Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında baya bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabi burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allahtan kimsenin canına bir şey gelmemiş' dedi.

YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek
CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: 'Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın'
7 ilde eş zamanlı KAFES-29 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi
Soykırımcı siyonist İsrail için hesap vakti! Halka açık ve internetten yayınlanacak
Memur zammı sonrası sosyal destekler de arttı! Kıdem tazminatında tavan 35 bin lirayı geçti
Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!