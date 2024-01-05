Şanlıurfa'da aşırı yüklenme trafoyu patlattı

Türkiye'nin kaçak elektrik kullanım yüzdesi en yüksek ilerinin başında Şanlıurfa geliyor.Bu kapsamla şehirde yaz-kış aşırı yüklenme nedeniyle trafolarda sorun yaşanıyor.Şanlıurfa'da benzer bir olay daha yaşandı.Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitede bulunan elektrik trafosunda, dün gece saatlerinde aşırı yüklenme sonucu patlama oldu.Patlamanın ardından alev topuna dönen trafo endişeye yol açtı.Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen ekiplerin akımı kesmesinin ardından itfaiye, trafoya müdahale etti.Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.