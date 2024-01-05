  • USD: 29,75 - 29,80
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te virajı alamayan araç bariyerlere çarptı. Feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekleme: 5.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var
Pendik'teki olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Özmenteş hakimiyetindeki Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, Kaynarca mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada aracın içinde bulunan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik’te feci kaza! Virajı alamayan araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var
İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu hayal kırıklığına uğrattı
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi
Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti
Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi!
Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
İyi Parti'deki istifalar rekor kırdı
Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek
CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: 'Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın'
7 ilde eş zamanlı KAFES-29 operasyonu! 2 suç örgütü çökertildi
Soykırımcı siyonist İsrail için hesap vakti! Halka açık ve internetten yayınlanacak
Memur zammı sonrası sosyal destekler de arttı! Kıdem tazminatında tavan 35 bin lirayı geçti
Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Antalya Havalimanı'nda dev hizmet! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: 40 kilometrelik boru hattı devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
CHP'de kriz bitmiyor! Belediyeler arasında gerginlik!
Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma! Kim bu Mahmut Amca?

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi... Mazota 41 kuruş indirim geldi

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 4,4 milyar girişle rekor kırıldı

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!