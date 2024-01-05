Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist daha öldürüldü

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.Haber bu kez Pençe Kilit bölgesinden.Bakanlık, açıklamasında şu cümleleri kullandı;Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz.Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.