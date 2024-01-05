New York'ta 2 metro treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin New York kentindeki Upper West Side bölgesinde iki metro treninin çarpışması sonucu en az 24 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en eski metro ağlarından New York metrosunda kaza meydana geldi.Yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle Manhattan Adası'nda çarpıştı.Yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.