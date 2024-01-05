Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde sağanak görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 Ocak Cuma hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C
Parçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
MERSİN 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.
ANKARA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu
KAYSERİ 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KASTAMONU 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, dağlık ve yüksek kesimler kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı
SAMSUN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda yer yer kuvvetli
GAZİANTEP 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı