Meteoroloji’den kar, sis ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 15°CParçalı bulutluİSTANBUL 15°CParçalı bulutluKOCAELİ 17°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 15°CParçalı bulutluEGEParçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 12°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluDENİZLİ 17°CParçalı bulutluİZMİR 19°CParçalı bulutluMUĞLA 16°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°CParçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 21°CParçalı bulutluISPARTA 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluMERSİN 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, batısının hafif yağmurlu, doğusunun aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.ANKARA 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurluESKİŞEHİR 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurluKAYSERİ 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerine kadar aralıklı ve hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat)esmesi bekleniyor.BOLU 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluKASTAMONU 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.RİZE 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, dağlık ve yüksek kesimler kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlıSAMSUN 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda ve kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Muş'un güneyi, Şırnak'ın batısı, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, bu illerin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AĞRI 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, doğusu ve güneyi kuvvetli kar yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri yer yer yoğun kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur sağanak, Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar doğusunda yer yer kuvvetliGAZİANTEP 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı