Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yoğun kar yağışı ve kayganlaşan yol kazalara davetiye çıkarıyor...Bu kazalardan birisi ise sabah saatlerinde Kars'ta meydana geldi.Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.