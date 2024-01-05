İstiklal Caddesi köstebek yuvasına döndü

İstanbul’un en gözde caddelerinden olan İstiklal Caddesi’nin Kadir Topbaş zamanında yapılan zemin çalışması İBB Ekrem İmamoğlu zamanında yıpranıp çökmeye başlamasına rağmen ilgilenilmemesi vatandaşın tepkisine neden oluyor. Beyoğlu İstiklal Caddesinin Meydandan Tünele kadar olan mesafesinde Nostaljik tramvayın güzergahı boyunca kalkan taşlar ile çöken taşlar insanların ayaklarının burkulmasına ve küçük çaplı kazalara neden oluyor.

Yerli yabancı milyonlarca insanın ziyaret ettiği Turizm merkezi İstiklal Caddesi'nde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş zamanından bugüne kadar bakım ve onarımının yapılmaması sadece kalkan taşların yerine oturtulup çöken bölümlerle ilgilenilmemesi vatandaşın tepkisine neden oluyor.Nostalji Tramvayın raylarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda çökme ve bozulmaların yaşanması İstiklal Caddesinin CHP yönetimi boyunca kendi kaderine terk edildiğini gözler önüne serdi.İstiklal Caddesinde yürüyen yerli ve yabancı turistlerin yürürken bu çöken bölgelere ayaklarının takılarak düşüp yaralanmaları veya ayaklarının burkulması ise tepkilerin artmasına neden oluyor. Yaklaşık 5 yıldır görev yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yetkisinde bulunan İstiklal Caddesindeki bu çökme sorununa bir çözüm bulamayıp vatandaşın ayaklarının takılıp kaza geçirmesine mani olmaması tepkileri daha da arttırıyor.Taksim İstiklal Caddesi'nin Kadir Topbaş'ın çalışması öncesinde yaklaşık 20 yıl boyunca defalarca değiştirilip adeta yapboz tahtasına çevrilmesi sonrasında cadde boyunca bulunan künklerin etrafına beton dökülerek çökmesi engellenmişti.Topbaş zamanında yapılan çalışmadan sonra İBB yönetimi boyunca ağır vasıta araçların girmemesi gereken İstiklal Caddesine çok sayıda ağır tonajlı araç sokulması nedeniyle ray kenarlarında çökme olaylarının yaşandığını kaydedildi.Yerel seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen İBB yetkililerin bu çökme olaylarına bir çözüm bulamaması ve sağlamlaştırılması için bir çalışma yapmaması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.