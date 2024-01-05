İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil metrelerce sürüklendi...

İstanbul Pendik'te korkunç bir kaza meydana geldi...Virajı alamayan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından metrelerce sürüklendi.Kazada sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.Olayda araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.