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İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze katliamı sürüyor. Soykırımı sürdüren İsrail, bir yandan "savaş" sonrası planlarını da yapmaya başladı. Gazze'yi tamamen ele geçirmek için planları devreye sokmaya hazırlanan İsrail'de önemli bir kabine toplantısı gerçekleşti. Ülke basınında yer alan haberlere göre Gazze planının tartışıldığı masada büyük bir kavga koptu.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
Ekleme: 5.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 5.01.2024 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı
İsrail ordusu, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdi. İsrail ordusunun neden başarısız olduğu ve Gazze'de bundan sonra nasıl bir işgal planının uygulanacağının konuşulduğu toplantıda büyük kriz yaşandı.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

GAZZE PLANI NE?

Toplantıda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, 'İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları' şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi. 'İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır.' ifadesini kullanan Galant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi.

Galant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, 'Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi' şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

KATİLLER KABİNESİNDE KRİZ

Mısır'ın, Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Galant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin, Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.

Ülke basında yer alan haberlere göre kabine toplantısında büyük bir kavga yaşandı. Haberlere göre birçok bakanın, aralarında Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu İsrail Savunma Kuvvetleri temsilcilerini suçlaması üzerine salondan kavga sesleri yükseldi. İsrailli birçok medya organı, kapalı kapılar ardındaki kavganın sesinin koridorlara kadar taştığını yazdı.

Söz konusu haberlere göre Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İş birliği Bakanı David Amsalem, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 2005 yılında Gazze'den geri çekilmeyi desteklemiş yetkilileri, 7 Ekim saldırısına yol açan olayları incelemeye dahil etmeyi planladığı iddiasına öfke duyduklarını ifade etti.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

GANTZ BAKANLARA BAĞIRDI

Buna göre Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan bakanlara bağırarak, 'Bu profesyonel bir soruşturmadır, çekilme ile ne alakası var? Genelkurmay Başkanı şu an savaşın hedeflerine ve kuzeyde bir çatışmaya hazırlanma yeteneğimizi geliştirmek için çalışıyor. Bu ulusal bir soruşturma değildir' ifadelerini kullandı.

İsrail kabinesi birbirine girdi! Gazze işgalinde anlaşamadılar: Rezil tartışma koridorlara taştı

'REZİL BİR TARTIŞMA YAŞANDI'

Yaşanan kavga sonrası İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN)'na konuşan bir bakan 'rezil bir tartışmanın' patlak verdiğini söyledi. Bakan, 'Orduya saldırdılar. Savunma kurumunun bazı üst düzey üyeleri oradan ayrıldı' sözlerini kullandı. Başka bir bakan, 'Bize bakanların bağırışlarını toplantı odasının dışından duyduklarını söyleyenler oldu' dedi. Yaşanan krizin ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu toplantıyı sona erdirdi.
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