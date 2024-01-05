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İsias Otel davası 3’üncü gününde

Adıyaman'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminde yıkılan İsias Oteli davasına 3’üncü gününde devam edildi.

Ekleme: 5.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 5.01.2024 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
İsias Otel davası 3’üncü günündeAsrın Felaketi'nde aralarında KKTC'den gelen sporcularında bulunduğu 72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanırken, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yakınlarını kaybedenlerin beyanları geç saatlere kadar devam etti.

Hayatını kaybeden Aras Aktuğralı'nın enkazdan yaralı çıkan babası Murat Aktuğralı: "Çocuklar spor aşkıyla doluydu. 5 Şubat Pazar günü kar yağdı. Çocuklar ilk kez kar heyecanı yaşadı. Çocuklarımız ayağına toz kondurmazken tonlarca toprağın altından çıkardık. Bu kişiler işlerini biraz doğru yapsalardı çocuklarımız sağ kurtulabilirdi. Bilime uygun yapılan binaların ayakta olduğunu herkes gördü. Ben sanıkların buradakilerin yüzlerine bakmalarını istiyorum. Hepsi katil, her yerden çaldılar. Deprem öldürmedi bizi sanıklar öldürdü" dedi.

KIZINI DÖVMESİNDEN TANIDI

Otelin enkazından cansız bedeni çıkarılan Müzeyyen Gökçen'in babası İsmail Gökçen: "Dün sanıklar arasında bir tiyatro oynandı; 'benim haberim yok'; adam bir mimar, başka bir şey oluyor; aba altından sopa gösterir gibi 'buranın tanınan ailesiyim' diyor. Kızım lotus çiçeği dövmesiyle teşhis edildi, mezar taşına fotoğrafını ve lotus çiçeğini yaptırdık" ifadelerini kullandı. Duruşmada mahkeme, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun tanık olarak dinlendi.

"SANIKLAR OLASI KASTTAN YARGILANSIN"

KKTC İçişleri Bakanı Oğuz: "Dün mal sahibinin yaptığı 'bütün Adıyaman yıkıldı da otel öyle yıkıldı' sözü doğru değildir. Yanındaki binalarda parçalı kırık vardı, yaşam alanı yapılacak yerler vardı ama otel binası kum yığınıydı. Enkazın savunulacak hiçbir yönü yok, bina otel olarak yapılmamış, binanın hiçbir direnç dayanımı yoktu. Enkazda farklı demirler olduğunu gördük, demirleri tutacak beton kalitesi yoktu, demirler inceydi insan saçı gibi Sanıkların 'olası kast'tan yargılanmalarını talep ediyoruz, yüce Türk adaletine güveniyoruz, gerçekler ortada, kimse saptıramaz" diye konuştu.

"EN SON YIKILACAK YAPI YIKILDI"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: "Bir depremde en son yıkılacak olan yerlerin hastane, otel ve devletin binaları olduğunu düşünüyoruz. Ailelerin çocukları alıp gittiğini düşünürken bir anda şok olduk. Bir bina yığınıyla karşılaştık. Otel sahibinin enkazın başında olduğunu söylemesinin "tam bir yalan." Tutuklu sanığın kardeşinin Kıbrıs'ta oteli var. Birbirlerine çok benziyor, enkaz alanına gelseydi tanırdım" dedi.

"İSİAS BİR SUÇ ALETİDİR"

Otelde yaşamını yitiren Önder Cırık'ın kız kardeşi Özlem Arslan: "72 cana mal olan bir suç aleti yapılmış. İsias Otel bir suç aletidir" ifadelerinde bulundu. Sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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