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İş adamına oturduğu sitenin otoparkında silahlı saldırı

Başakşehir'de iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İş adamına oturduğu sitenin otoparkında silahlı saldırı
Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya

İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da iş yeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İş adamına oturduğu sitenin otoparkında silahlı saldırı

Silah seslerini duyan sitedeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İş adamına oturduğu sitenin otoparkında silahlı saldırı

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin ekipler tarafından polis otosuna götürülme anları ise vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı ve ekip otosuna bindirdiği görülüyor.

İş adamına oturduğu sitenin otoparkında silahlı saldırı

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