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Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor

Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Ekleme: 5.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 5.01.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Goldman Sachs'ın '2024 için 10 CEEMEA Sorusu' başlıklı raporuna göre, Türk lirasının değer kaybıyla ilgili yapılan soruya 'evet' cevabı verildi. Raporda, Eylül ayından bu yana uygulanan sıkı para politikalarının iç talebi ılımlı seviyede tutarak ardışık fiyat baskılarını yavaşlattığı belirtildi.

Artan döviz girişi ve daralan cari açık, TL'nin değer kaybını azaltacak

Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesinin yabancı döviz girişlerini artırdığı vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'nin bir miktar reel değer kazanmasına yönelik sinyaller verdiği ifade edilen raporda, bu durumun dikkate alındığında artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024'te TL'nin değer kaybını sınırlayabileceği aktarıldı.

Cari açık daha da küçülecek

Raporda, iç talebin dengelenmesinin Türkiye'nin dış dengelerini iyileştirdiği belirtilerek, 2023'te GSYH'ye oranla yüzde 4,1 olan cari açığın 2024'te yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörüsü yapıldı.

TCMB'nin net rezervleri pozitife dönebilir

Ayrıca, TCMB'nin TL'nin nominal güçlenmesine izin vermek yerine bilançosunu yeniden yapılandırmaya odaklanmasının daha muhtemel olduğu belirtildi. Raporda, TCMB'nin ikili ve banka swaplarını içeren net rezervlerinin, şu anda negatif olan 49 milyar dolar seviyesinden 2024'te pozitife dönebileceği öngörüsüne de yer verildi.
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