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Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

2024 yılıyla birlikte ev kiralamayla ilgili yeni düzenlemede başladı. Vatandaşlar 2024'te kira fiyatlarının nasıl olacağını merak ederken 1 Ocak itibariyle ev kiralamada yeni düzenleme yöntemine gidildi. Düzenleme, evini 100 günden az kiralayan herkesi ilgilendirirken, evini yılda 4 kez kiralayanlara ceza kesilecek.

Ekleme: 5.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 5.01.2024 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!
Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarıyle gündemden düşmedi. Vatandaşlar '2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?' sorularının cevabının ne olacağını merak ediyor.

YENİ DÜZENLEME HAYATA GEÇTİ
1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar belirlenen kuralları yerine getirecek.

ONAYLANMASI ŞART
Dairesini günlük kiraya vermek isteyenler artık izin belgesi almak zorunda. Bu izin belgesini alabilmek içinse tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Eğer kat maliklerinden bir kişinin bile onayı olmazsa, kiralama için izin belgesi almak mümkün değil.

KONUTLAR İNCELENECEK
Söz konusu izinleri alan vatandaşlar, e devlet üzerinden izin belgesi için başvuruda bulunabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce, konutu gelip inceleyecek.

12 KİŞİ KALABİLECEK
Kiralanan bir evde en fazla 12 kişi kalabilecek. 3 yaşından küçük çocukların sayısı esas alınmayacak. Binada en az 5 dairesi olanlar, günlük kiraya verebilmek için iş yeri ruhsatı almak zorunda.

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

1 MİLYON CEZASI VAR
Evini 100 günden kısa kiralayan herkes söz konusu kurallara uymak zorunda. Evini 100 günden daha uzun bir süre için kiralayanlar ise uygulamanın dışında kalacak ama takip edilecek. Aynı konut 1 yılda 100 günden uzun süreli kiraya verilirse sorumlusuna 1 milyon TL ceza kesilecek.

İZİNSİZ KİRALAMAYA 1 MİLYON CEZA
İzin belgesi olmadan evini kiralayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Evini izinsiz günlük kiralayanlanlara 100 bin TL ceza kesilecek. Cezayı ödeyip, 15 gün içinde izin almayıp, evini kiraya vermeye devam edene ise 500 bin TL daha ceza kesilecek.
Verilen iki cezaya rağmen izinsiz kiralama yapana 1 milyon TL'ye kadar yeni ceza kesilecek.
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