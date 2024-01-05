Erzurum'da köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki kız ölümden döndü!

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.Hemen her gün kırsal alanlarda, kent meydanlarında sürü halinde gezen başıboş köpekler, saldırılarıyla can alıyor.Yaşamı tehdit eden köpeklerin, kuduz ve salgın hastalık riskleri de oldukça tedirgin ediyor.Saldırı olayının yaşandığı illerden biri de Erzurum oldu.8 yaşındaki Ela Sarıtaş, okul dönüşü karşısına çıkan köpek sürüsünün saldırısıyla ağır yaralandı.Çevredekilerin yardımıyla sahipsiz köpeklerden kurtarılan Sarıtaş, Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.Sarıtaş'ın hastanenin acil servisindeki 'kırmızı alan' bölümünde tedavisine devam ediliyor.Baba Yunus Sarıtaş, köpeklerin saldırısında kızının kulağından küçük bir parçanın koptuğunu söyledi.Dört çocuğunun en büyüğü olan kızı Ela için çok üzüldüğünü ve endişe ettiğini ifade eden Sarıtaş, 'Kızım okuldan gelirken yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ben koştum ama yetişemedim, oradaki vatandaşlar kızımı köpeklerin elinden kurtardı. Hemen ben de hastaneye getirdim. Kızım başından, sırtından, kulağından, karnından ve kalçasından yaralandı. Kızım ölümden döndü. Kafasında derin bir yara vardı. Köpek ısırması olduğu için dikiş atılmadı, farklı bir müdahale yöntemi kullanıldı. Henüz kuduz teşhisi konulmadı. Sorumlulardan şikayetçiyim, gerekenin yapılması istiyorum.' dedi.