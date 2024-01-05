Eminönü-Üsküdar vapuru arızalandı: Yolcular mahsur kaldı
Eminönü-Üsküdar seferini gerçekleştiren yolcu vapuru, Üsküdar İskelesi'ne yanaşıp yolcu indireceği sırada arıza yaptı.
Eminönü iskelesinden seferine başlayan yolcu vapuru, saat 15.30 sıralarında Üsküdar'a yanaşacağı esnada yolcuların kıyıya geçiş yapacağı basamakta arıza oluştu.
Yolcular başka bir vapura tahliye edilerek indi
Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular, kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı.
Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yolcular başka bir vapura tahliye edilerek indi
Vapur içerisinde yaklaşık yarım saat bekleyen yolcular, kıyıya yanaşan bir başka yolcu vapuruna tahliye edilerek karaya iniş yaptı.
Yolcuların vapur içerisinde beklediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.