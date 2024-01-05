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"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade verdi

Son dakika haberleri: İstanbul'da yüz binlerin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek veren Fatih Altaylı, 'Eline Sağlık' paylaşımı yapmıştı. Paylaşım ardına Fatih Altaylı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde adliyeye gelen Altaylı, şüpheli olarak savcılığa ifade verdi. Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ekleme: 5.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 5.01.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade verdi
İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.

Provokatörler, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde "Eline Sağlık" paylaşımlarıyla arka çıkmıştı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan re'sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade verdi

ŞÜPHELİ OLARAK İFADEYE GELDİ

Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatih Altaylı sabah saatlerinde savcılığa geldi. Altaylı, savcılığa ifade verdi.

"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor

SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadesi tamamlanan Fatih Altaylı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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'Eline sağlık' paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
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