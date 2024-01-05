Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'
"Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesiyle yerel seçime giden CHP Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kavgasıyla sarsılıyor. İki isim arasında adayları belirlemek için yaşanan güç çekişmesi büyük bir krize dönüştü. CHP dün açıklanması planlanan belediye başkan adayları meselesini erteledi. Bahane olarak ise Yargıtay’ın Can Atalay kararını gösterdi ancak krizin asıl sebebi yine İmamoğlu-Özel kavgası olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'da yapılacak adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Ancak iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu’nun "aday dayatmasına" karşı çıkarak Özel"“Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz. Her yeri belirlemesine izin veremem" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç çekişmesi aday listelerinin açıklanmasını geciktirdi.
İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkanı konumuna düştü.
"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBEDECEĞİZ" KORKUSU
Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kolları sıvarken bir yandan belediye başkanlıklarına kendilerine yakın isimleri getirmek için çabalıyor.
İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDAKİ ADAYLIK KRİZİ TIRMANDI
Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.
İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.
KRİZE KILIF BULDULAR
Gerilimin ardından 250'ye yakın adayın dün gerçekleştirilen PM'nin ardından açıklanması da iptal oldu. İptale ilişkin ise Yargıtay'ın, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşülmesi kılıf oldu.
PERDE ARKASINDA TELEFONDA YAŞANAN KAVGA VAR
Ancak krizin arka planında Özel-İmamoğlu kavgası yatıyor. İmamoğlu'nun kendi listesini direttiği ve bu sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi. İddiaya göre Özgür Özel telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dedi Ekrem İmamoğlu ise telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattı.
İddiayı gündeme getiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat şunları söyledi:
"Bugün CHP, Parti Meclisi'nden hiç bir aday açıklanmayacak… Gelelim nedenine… Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun verdiği listenin PM'den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel'e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun talepleri;
1- İstanbul'daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM'den geçmesi
2-Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi'nin ilan edilmesi
3-İzmir'de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe'nin açıklanması ve Çeşme'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği ismin açıklanması
4-Bodrum'da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras'ın tekrar açıklanması Başka isimler de var ama uzatmayalım.
Bunun üzerine Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur" diyor. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum diyor ve Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapatıyor. Bugün bu nedenle PM'de açıklama olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yarın ilçe adayları yapacağı tanıtım toplantısının içeriği de sadece büyükşehir adayı tanıtım toplantısına dönüşüyor."
CHP'li isimler iddiayı yalanlasa da Murat bilgilerin doğru olduğunu savunarak CHP içindeki krizin sürdüğünü söyledi.
"Gökhan Bey, kamu görevi gereği aldığım ve kaynağıma güvendiğim için bu bilgileri kamuoyu ile paylaştım. Öncelikle ben MYK'da veya PM'de böyle bir görüşme olmuş demedim. Dün akşam Genel Merkezinizde, Özgür Özel'in; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştım. O halde biraz daha detaylandırayım… Bu görüşmenin öncesinde; Dün akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e gelip saat 19.30-21.00 saatleri arasında Özgür Özel ile görüşmedi mi? Özgür Çelik de; önceki paylaşımında detaylarını paylaştığım talepleri Genel Merkeze iletti… Özgür Özel, Özgür Çelik ile görüşmesinin ardından; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile görüşme yapmadı mı? Elimde çok daha fazla detay var. Gerektiğinde onları da paylaşabilirim. Balıkesir/ Edremit konusuna hiç girmiyorum. Bence 'kuyruklu yalan' demek yerine bu bilgilerin nasıl bize kadar ulaştığını araştırın…"
İSTANBUL LİSTELERİNDEN KRİZ TIRMANDI: EKREM BEY'iN NOTERİ DEĞİLİZ
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arsıdaki kavga lansman krizine de dönüştü. Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu.
SADECE İMAMOĞLU AÇIKLANACAK
Ancak Özgür Özel, İmamoğlu'nun "aday dayatmasına" karşı çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan bilgiye göre Özel "Biz Ekrem Bey'in noteri değiliz. Partiyi yönetmesine her yeri belirlemesine izin veremem" dedi. Bu nedenle bugün yapılacak toplantıda, sadece İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklanacak.
MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İmamoğlu İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'ta Murat Ongun'u aday yapmak istiyor.
O liste şu şekilde:
1. BÖLGE
Kadıköy: Hakan Şişik
Maltepe: Onursal Adıgüzel
Ataşehir: Battal İlgezdi
Kartal: Gökhan Yüksel
Adalar: Demir Alparslan
Beykoz: Akif Hamzaçebi
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Ümraniye: Nurcan Atalay
Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Pendik: Tarık Balyalı
Tuzla: Bülent Akköse
Şile: Sacit Terzi
2. BÖLGE
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Murat Ongun
Beyoğlu: Netleşmedi
Esenler: Netleşmedi
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı
Kağıthane: Necla Kaçan
Sarıyer: Doğan Subaşı
Sultangazi: Oktay Öndeş
Şişli: Emrah Şahan
Zeytinburnu: Metin Doğan
3. BÖLGE
Arnavutköy: Netleşmedi
Avcılar: Ali Rıza Değirmenci
Bağcılar: Netleşmedi
Bahçelievler: Temel Polat
Bakırköy: Ertan Yıldız
Başakşehir: Hayrettin Özbakır
Beylikdüzü: Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Melih Yıldız
Esenyurt: Ali Gökmen
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi