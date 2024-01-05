Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... 'Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki güç çekişmesi aday listelerinin açıklanmasını geciktirdi.İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkanı konumuna düştü.Bu tartışmaların gölgesinde CHP, 'büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesiyle adım adım yerel seçime gidiyor. Özgür Özel ve koltuğa vesayet kuran Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak için kolları sıvarken bir yandan belediye başkanlıklarına kendilerine yakın isimleri getirmek için çabalıyor.Belediye başkanlarının belirlenmesi süreci ise tam bir bıçak sırtı. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapmak için hamle yapıyor. İstanbul'da Mahir Polat'ı Fatih'ten, Tarık Balyalı'yı ise Pendikten aday yapan İmamoğlu Murat Ongun'u ise Beşiktaş'tan aday yapmak için bastırıyor.İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleri değil İzmir, Muğla ve Tekirdağ gibi büyükşehirlerde de etkili olmak isterken bu durum Özgür Özel'i kızdırdı.Gerilimin ardından 250'ye yakın adayın dün gerçekleştirilen PM'nin ardından açıklanması da iptal oldu. İptale ilişkin ise Yargıtay'ın, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşülmesi kılıf oldu.Ancak krizin arka planında Özel-İmamoğlu kavgası yatıyor. İmamoğlu'nun kendi listesini direttiği ve bu sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi. İddiaya göre Özgür Özel telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dedi Ekrem İmamoğlu ise telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattı.İddiayı gündeme getiren Siyasal İletişimci Ferhat Murat şunları söyledi:"Bugün CHP, Parti Meclisi'nden hiç bir aday açıklanmayacak… Gelelim nedenine… Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun verdiği listenin PM'den eksiksiz biçimde geçerek adayların açıklanması için Genel Başkan Özgür Özel'e baskı kurmaya gidiyor… Ekrem İmamoğlu da görüşmeye telefonla bağlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun talepleri;1- İstanbul'daki tüm ilçelerinde verdiği listenin PM'den geçmesi2-Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi'nin ilan edilmesi3-İzmir'de BŞB Adayı olarak Buğra Gökçe'nin açıklanması ve Çeşme'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği ismin açıklanması4-Bodrum'da mevcut belediye başkanı Ahmet Aras'ın tekrar açıklanması Başka isimler de var ama uzatmayalım.Bunun üzerine Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur" diyor. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum diyor ve Ekrem İmamoğlu telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapatıyor. Bugün bu nedenle PM'de açıklama olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun yarın ilçe adayları yapacağı tanıtım toplantısının içeriği de sadece büyükşehir adayı tanıtım toplantısına dönüşüyor."CHP'li isimler iddiayı yalanlasa da Murat bilgilerin doğru olduğunu savunarak CHP içindeki krizin sürdüğünü söyledi."Gökhan Bey, kamu görevi gereği aldığım ve kaynağıma güvendiğim için bu bilgileri kamuoyu ile paylaştım. Öncelikle ben MYK'da veya PM'de böyle bir görüşme olmuş demedim. Dün akşam Genel Merkezinizde, Özgür Özel'in; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştım. O halde biraz daha detaylandırayım… Bu görüşmenin öncesinde; Dün akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e gelip saat 19.30-21.00 saatleri arasında Özgür Özel ile görüşmedi mi? Özgür Çelik de; önceki paylaşımında detaylarını paylaştığım talepleri Genel Merkeze iletti… Özgür Özel, Özgür Çelik ile görüşmesinin ardından; Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milletvekilleri Veli Ağababa ve Umut Akdoğan ile görüşme yapmadı mı? Elimde çok daha fazla detay var. Gerektiğinde onları da paylaşabilirim. Balıkesir/ Edremit konusuna hiç girmiyorum. Bence 'kuyruklu yalan' demek yerine bu bilgilerin nasıl bize kadar ulaştığını araştırın…"Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arsıdaki kavga lansman krizine de dönüştü. Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu.Ancak Özgür Özel, İmamoğlu'nun "aday dayatmasına" karşı çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan bilgiye göre Özel "Biz Ekrem Bey'in noteri değiliz. Partiyi yönetmesine her yeri belirlemesine izin veremem" dedi. Bu nedenle bugün yapılacak toplantıda, sadece İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklanacak.Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İmamoğlu İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'ta Murat Ongun'u aday yapmak istiyor.O liste şu şekilde:1. BÖLGEKadıköy: Hakan ŞişikMaltepe: Onursal AdıgüzelAtaşehir: Battal İlgezdiKartal: Gökhan YükselAdalar: Demir AlparslanBeykoz: Akif HamzaçebiÜsküdar: Sinem DedetaşÜmraniye: Nurcan AtalayÇekmeköy: Hüseyin Avni SipahiSancaktepe: Alper YeğinSultanbeyli: Ayhan KoçPendik: Tarık BalyalıTuzla: Bülent AkköseŞile: Sacit Terzi2. BÖLGEBayrampaşa: Remzi AlbayrakBeşiktaş: Murat OngunBeyoğlu: NetleşmediEsenler: NetleşmediEyüpsultan: Emel BilenoğluFatih: Mahir PolatGaziosmanpaşa: Özge ÇamcıKağıthane: Necla KaçanSarıyer: Doğan SubaşıSultangazi: Oktay ÖndeşŞişli: Emrah ŞahanZeytinburnu: Metin Doğan3. BÖLGEArnavutköy: NetleşmediAvcılar: Ali Rıza DeğirmenciBağcılar: NetleşmediBahçelievler: Temel PolatBakırköy: Ertan YıldızBaşakşehir: Hayrettin ÖzbakırBeylikdüzü: Murat ÇalıkBüyükçekmece: Hasan AkgünÇatalca: Melih YıldızEsenyurt: Ali GökmenGüngören: Temel AkkoçKüçükçekmece: Kemal Çebi