Ekonomi yönetimi otomoiv ihracatını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek yaptıkları toplantı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.Bakan Kacır, paylaşımında otomotiv sektöründe ihracatın 2023 yılında yüzde 13 artarak 35 milyar dolar olduğunu duyurdu.Bakan Kacır, paylaşımında şu bilgileri aktardı:Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sn. Ömer Bolat ile bakanlığımızda sektöre ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız.Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu. Sektörümüzü elektrikli ve akıllı araç devriminde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Togg ile öncü bir adım attık. Diğer üretici markaların da yeni nesil otomobilleri Türkiye’de üretmesini destekliyoruz. Öte yandan, yeni ve yenilikçi yatırımları ülkemize kazandırmak için de el birliğiyle çalışıyoruz.