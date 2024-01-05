Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Ege'de rüzgarın (06.01.2024) Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, (07.01.2024) Pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (08.01.2024) Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir' ifadelerine yer verildi.