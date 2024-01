Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Ölüm Vadisi/ABD: Ölüm Vadisi, adından da anlaşılacağı üzere sınırları zorlayan bir doğa harikası. Vadide kaydedilen 56.5 dereceyle dünyanın en yüksek doğal sıcaklığı tespit edilmiş durumda. Ancak sıcaklıkla sınırlı kalmıyor, zira burada sadece 14 saatlik bir süre içerisinde susuz olarak hayatta kalmak mümkün.Danakil Çölü/ Eritrea: Afrika'nın yaklaşık 50 derece sıcaklığıyla ünlü çölü. Bu çöl, korkutucu atmosferiyle birçok turistin ilgisini çekiyor ancak yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı. Deneyimli bir rehber olmadan bu bölgeyi ziyaret etmek kesinlikle yasak.Washington Dağı/ABD: Dünyanın en hızlı rüzgarlarının kaydedildiği bu zirve, ortalama 327 km/s hızıyla insan hayal gücünü zorluyor. Ancak sadece bu hız değil, aynı zamanda -40 dereceye varan soğuğuyla da bu yer dünyanın en ölümcül noktalarından biri olarak biliniyor.Sinabung Volkanı/Endonezya: Endonezya'da bulunan bu aktif volkan neredeyse her yıl patlıyor ve yaydığı gazlar nedeniyle çevresindeki yerleşim yerlerine bile ölüm saçıyor. En son patladığında Endonezya ve Tayland gibi birçok ülkede deprem meydana geldi. Yarın ne olacağı tabi ki bilinmiyor.Yılan Adası/Brezilya: Adından da anlaşıldığı gibi yılanlarla dolu bir ada ve Brezilya hükümeti adaya girişleri yasaklamış. Ne kadar yılan olabilir demeyin, metrekareye ortalama 5 tane zehirli yılan düştüğü tahmin ediliyor.Madidi Ulusal Parkı/Bolivya: Her ne kadar harika bir park izlenimi verse de bu park dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Çünkü dünyanın en ölümcül bakteri faunasına ev sahipliği yapıyor. Herhangi bir bitkiyle temas veya ufak bir yaralanma bile ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor.Ölüm Vadisi/Rusya: Bu vadide havaya saçılan toksik gazlar bitki ve hayvanların hemen ölümüne, insanların ise ölümcül rahatsızlıklara yakalanmasına neden oluyor.Bikini Atolü/Marshall Adaları: Okyanusun içinde gizlenmiş cennet gibi bir ada olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama birçok radyoaktif ve nükleer deneye ev sahipliği yapmış bu ada, artık yaşanabilir durumda değil. Her an kansere yakalanabileceğiniz kadar çok yüksek bir radyasyon seviyesi var.Afar Üçgeni/Etiyopya: Erta Ale yanardağının zirvesine yakın bu alan dünyadaki depremler dolayısıyla sürekli lavlarla dolan 2 havuza ev sahipliği yapıyor ve her bir deprem burayı daha da tehlikeli hale getiriyor. Sonunda ne olacak? Bunu kimse bilmiyor.Natron Gölü/Tanzanya: Gölün yüzeyindeki yoğun tuz tabakası bu göl ile temas eden kişilerin ölümüne neden oluyor. Çevresine yaydığı çok güçlü hidrojen sülfür gazı da çok büyük hasarlara neden olabiliyor. Tahmin edersiniz ki bu gölde yüzmek kesinlikle yasak.