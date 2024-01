Dilan Polat’ın tahliye olacağı tarihi açıkladı! O tarihe günler kaldı…

Her yeni gün farklı gelişmelerle gündemin nabzını tutan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat’ın tahliye edileceği tarihi açıkladı, heyecanlı bekleyiş başladı…

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, yasa dışı yollar ile kazanç elde etmeleri suçlaması ile tutuklanmışlardı. Tutuklamalarının ardından hemen her gün haklarında yeni bir gelişme haberi ile gündeme geliyorlar.Dilan Polat son olarak, cezaevinden Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilmiş ve ünlü fenomen sağlık durumu ile yeniden gündeme oturmuştu.Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki soruları yanıtlamak üzere ‘Aramızda Kalmasın' isimli TV programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, o sıralarda gündemde yer alan ve Dilan Polat'ın cezaevine çağırdığı iddia edilen astrolog Hilal Saraç konusu üzerine eleştiride bulunmuş ve durumu yalanlamıştı.Hilal Saraç konusunda cevap veren avukat Kaya, “Sosyal medya mahkeme olursa, hakim astrolog olur” sözleriyle durumu yalanlamış, eleştirisini ortaya koymuştu.Bunun üzerine konunun muhatabı olan astrolog Hilal Saraç, programa konuk olarak katıldı.İddialara göre Dilan Polat, astroloğunu cezaevine çağırmıştı. İddiaların odağında yer alan Hilal Saraç, ‘Aramızda Kalmasın' programının konuğu olarak yayına katıldı. Çarpıcı iddialarda bulunan Saraç, Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye edileceği tarihe dair iddialarını paylaştı.Avukat Hüseyin Kaya'nın eleştirilerine karşı cevap veren astrolog Saraç, reklama ihtiyacı olmadığını ifade etti.Saraç, '28 Ekim Tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor. 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi' ifadelerini kullanarak, Avukat Kaya'nın iddianame verildikten sonra iki gün içinde Dilan Polat'ın çıkacağını söylediği sözlerini desteklemiş oldu.Ayrıca Saraç, ayın 11'inden sonra Dilan Polat'ın her an çıkabileceğini düşündüğünü açıkça söyledi. Bunun üzerine Ali Eyüpoğlu, söz aldı ve astroloğa, eğer 15 Şubat'tan önce Dilan Polat tahliye olmazsa yayında özür dileyip dilemeyeceğini sordu.