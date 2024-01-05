CHP'de adaylık kavgası kızıştı! Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'na bombardıman: Böyle parti olur mu?

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'de kaos devam ediyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi daha da kızıştı.13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken yeni genel başkan Özgür Özel 'emanetçi' konumuna düştü. Özgür Özel'in 'Genel Başkanlık' adına Ekrem İmamoğlu'na verdiği tavizler partisinde yeni krizlerin de önünü açtı.Her fırsatta kardeş imajı çizen ikili arasında sinirler gerildi. Ekrem İmamoğlu'nun kendi istediği adayları Özgür Özel'e dayatması nedeniyle 'yerel seçim' çalışmaları çıkmaza girdi.Söz konusu yerel seçim krizi ile ilgili detayları ise CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş tam anlamıyla ortaya döktü. CHP'deki adaylık krizi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı.Yarkadaş, İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle 'yetinemediğini' söyleyip, 'İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle parti mi olur?Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum.' dedi.Yarkadaş, partide üyelerin değil 20 kişinin adaylara karar verdiğini dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi: 'İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 300 bine yakın üyesi var. Türkiye genelinde de 1 milyon 480 bin üyesi var. Benim oturduğum Kadıköy'de 20 bin CHP üyesi var. Bu 20 bin CHP üyesi mi Kadıköy'ü kimin yöneteceğine karar verecek, CHP içindeki 20 kişi mi? Yani diyorlar ki 20 bin kişi doğru kararı veremez ama 20 kişi verir. Ekrem Bey niye ön seçim istemedi? Çünkü ön seçim olsaydı Türkiye'nin değişik yerlerinde İzmir'de, Ankara'da, Mersin'de, Antalya'da istemedikleri kişiler Belediye Başkanı olacaktı.Yarkadaş ayrıca İmamoğlu'nun Genel Merkez'e bir liste göndererek aday dayattığını da dile getirdi. 'Şimdi Ekrem Bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara'ya bir liste yolladı. İstanbul adaylarının listesini. Bunların açıklanmasını istedi. Belediye meclisinin ilk 5 sırasını da kendisi yazmak istiyor' ifadelerini kullandı.Barış Yarkadaş, skandalın geldiği boyutu şu sözlerle itiraf etmeyi sürdürdü: İmamoğlu İstanbul'da 39 ilçede belediye başkanı belirlemekle yetinmedi. İzmir'de Antalya'da Adana'da aday belirlemeye çalışıyor. Karadeniz'e zaten kimse giremiyor. Böyle bir oparti olur mu? Ben itiraz ediyorum ve reddediyorum.'