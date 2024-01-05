Blinken, Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek

ABD ile Türkiye arasında çözülmesi için diplomasi trafiğinin devam ettiği F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretiyle bir kez daha gündeme gelecek.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın bu gece yola çıkarak hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi.Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla '7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması' gibi konularda fikir alışverişi yapacağı bilgilerini paylaştı.Blinken'ın Türkiye ziyaretinde, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar da dahil olmak üzere 'uzun yıllardır devam eden bölgesel iş birliğini' görüşeceğini aktaran Miller, Blinken'ın Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek sağlamaya ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya odaklanacağı bilgisine yer verdi.Miller, 'Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var.' diye konuştu.Blinken'ın bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek için diplomatik çabalara liderlik etmenin ABD'nin sorumluluğu olduğuna inandığını ifade eden Miller, Blinken'ın 'bunu ileriki günlerde yapmaya hazır olduğunu' kaydetti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği belirtiliyor.Blinken, haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.