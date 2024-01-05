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Başkan Erdoğan, cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Camisi'nde kıldı.

Ekleme: 5.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 5.01.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Yıldız Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geçti.
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